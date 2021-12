Auto sfonda la vetrina e irrompe nel negozio

PALERMO – Una donna di 39 anni finisce con la sua auto, una Mini One, dentro un negozio di telefonia. E’ successo questa mattina all’angolo tra via Domenico Scinà e piazza della Pace, nel quartiere Borgo Vecchio. Gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale hanno eseguito i rilievi. Per fortuna non ci sono feriti.

“Pochi attimi prima era passata una bambina – ha detto un residente che ha assistito all’incidente -. Pare che la donna abbia fatto una manovra sbagliata lasciando un parcheggio”.