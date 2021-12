MISTERBIANCO (CATANIA) – In esecuzione di un ordine di aggravamento della misura cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Catania, i carabinieri hanno arrestato un 37enne residente a Misterbianco. L’uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio, è stato più volte sorpreso in flagranza di reato per evasione; pertanto è stato rinchiuso nel carcere catanese di piazza Lanza.