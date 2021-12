Massimino, botteghini aperti

Botteghini aperti per la prevendita di Catania-Palermo. In vista della partita in programma domenica al Massimino alle 14.30, la società rossazzurra ha deciso di ripetere quanto fatto per il match contro il Potenza.

I biglietti per il derby di Sicilia saranno quindi in vendita anche ai botteghini di Piazza Spedini, nei seguenti giorni e orari: giovedì 9, venerdì 10 e sabato 11 dicembre dalle ore 9 alle ore 20, domenica 12 dicembre dalle 9 alle ore 12.