LATINA-CATANIA 1-0

(RISULTATO FINALE)

Primo tempo

1′ – Si comincia

2′ – Russini ruba palla sulla trequarti e viene messo giù al limite da Esposito: giallo per l’ex rossazzurro e punizione da posizione interessante per il Catania

3′ – Il piazzato di Russotto s’infrange sulla barriera e poi finisce in angolo

4′ – Sugli sviluppi del corner tiro di Russini e risposta di Cardinali, salvatosi in angolo

8′ – Bel velo di Russotto che libera Sipos sulla destra: il traversone basso del croato viene intercettato da Esposito e l’occasione sfuma

18′ – Buona occasione per il Catania. Sipos imbecca in verticale Moro che pur strattonato riesce ad andare al tiro: Cardinale respinge

20′ – A Latina ha cominciato a piovere

24′ – Ammonito Russini dopo un leggero contatto di spalla con Carlini sanzionato con la punizione

28′ – LATINA IN VANTAGGIO. I padroni di casa in gol al primo tentativo: Sanè, troppo libero al limite, indovina il tiro di sinistro sul quale Stancampiano non arriva

33′ – Latina ancora pericoloso con un sinistro di Carletti: tiro centrale, Stancampiano blocca

34′ – Fallo tattico di Esposito, già ammonito, su Moro: l’arbitro fischia solo la punizione

36′ – Carletti vicino al raddoppio due volte in pochi istanti: colpo di testa sul primo palo deviato da Stancampiano in angolo e girata in area sul successivo corner con palla centrale che il portiere rossazzurro riesce a fare sua

39′ – Carletti ci riprova da posizione defilata: botta sul primo palo che Stancampiano devia sul fondo

40′ – Sul corner seguente problemi in presa alta per il portiere rossazzurro

43′ – Spunto di Russini sulla sinistra e palla sul palo opposto per Russotto, che calcia male: palla sul fondo

45′ – Fine primo tempo

Secondo tempo

1′ – Si riparte. Nicolao prende il posto di Carissoni sulla fascia sinistra

2′ – Esposito colpito in faccia dalla palla calciata da Russini su punizione, gioco fermo per un paio di minuti

5′ – Angolo per il Catania: respinta della difesa verso Rosaia piazzato fuori dall’area, battuta al volo e pallone altissimo

8′ – Ammonito Di Livio per un fallo a centrocampo

10′ – Tessiore galoppa verso l’area e ci prova dal limite con una bella botta: Stancampiano respinge in angolo

12′ – La solitudine di Russini: corre per 50 metri sulla fascia sinistra braccato da due avversari, nessun compagno gli si avvicina e alla fine perde palla

13′ – Entra Barberini per Di Livio

15′ – Tre cambi per il Catania: Maldonado, Pinto e Piccolo al posto di Rosaia, Ropolo e Sipos

21′ – Giallo per Carletti dopo un fallo su Calapai

22′ – Esce Ercolano, entra il ventenne Teraschi

23′ – Greco da lontano: Cardinali blocca facilmente

31′ – Cross di Greco da sinistra, Russotto si avventa di testa da posizione molto favorevole ma un difensore la devia in angolo

32′ – Pericoloso il Latina in contropiede: il tiro di Carletti è fuori di poco

33′ – Teraschi falcia Russini: giallo

34′ – Barberini da 25 metri: centrale

35′ – Calapai la mette al centro da destra, Greco non ci arriva per un soffio

36′ – Jefferson e Marcucci sostituiscono Carletti e Tessiore

40′ – Greco può calciare dal limite dell’area, ma preferisce allargare su Calapai: cross in area per Russotto in fuorigioco

41′ – Ultimi cambi per il Catania: Albertini e Biondi per Claiton e Russini

45′ – Quattro i minuti di recupero

49′ – Finita, vince il Latina

Formazioni ufficiali di Latina-Catania