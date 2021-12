Giù il viadotto San Giuliano

CALTANISSETTA – Un’altra demolizione controllata sulla Ss 640. Dopo il viadotto Salso, oggi è toccato al viadotto San Giuliano. “Un altro importante passo avanti per la Ss 640”, ha detto il sottosegretario al ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Giancarlo Cancelleri.

“Dopo tante controversie e problematiche che hanno rallentato e bloccato i lavori su questa strada – ha detto Cancelleri, presente alla demolizione – con tanti sforzi ricominciamo a vedere il completamento di importanti fasi dei lavori. I cantieri su questa infrastruttura procedono ed io, come promesso, sarò presente ad ogni avanzamento per garantire l’esecuzione degli stessi e raccontare al territorio che quest’opera sarà presto consegnata. Il ponte San Giuliano, chiuso nel 2017, oggi è stato demolito per i primi 700 metri. Facciamo spazio alla ricostruzione del nuovo viadotto. In questi giorni al Mims stiamo rimodulando i fondi di sviluppo e coesione che ci permetteranno di avere il nuovo finanziamento di 58 milioni di euro. Entro il 2021 avremo tutti i soldi disponibili. Grazie al progetto esecutivo di ricostruzione potremo già nel prossimo anno procedere alle determinazioni di Anas. Con la demolizione di oggi facciamo spazio al completamento della bretella provvisoria che permetterà di avere una viabilità consona sia per il territorio di Caltanissetta che per quello di Agrigento. L’obiettivo continua ad essere quello di non fermare più i lavori fino a consegnare l’opera completa”.