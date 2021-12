Donna picchiata mentre dormiva, due arrestati

VITTORIA (RAGUSA) – Due persone sono state arrestate dalla polizia per l’aggressione nei confronti di una donna aggredita in casa mentre dormiva. Era stata trasportata in ospedale dove le sono state diagnosticate varie ferite con prognosi di 30 giorni.

Le indagini hanno portato all’arresto di due persone, entrambi conoscenti della donna: L. F., 39 anni e M. K., 19 anni, entrambi originari di Vittoria. Non si conoscono ancora le cause dell’aggressione. I due si trovano agli arresti domiciliari accusati di lesioni personali aggravate e violazione di domicilio.