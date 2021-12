Covid: la Sicilia resiste

Sono 662 (ieri 729) i nuovi contagi da Covid-19 in Sicilia a fronte di 32.711 test processati nelle ultime 24 ore. Il tasso di incidenza cala dal 2,6% al 2%. La regione scende al nono posto in Italia per numero di nuovi casi, al primo posto c’è il Veneto con 2.873 contagi.

Sono 44 (+1) i pazienti ricoverati nelle terapie intensive dell’Isola con tre nuovi ingressi giornalieri, i ricoverati con sintomi sono 307, i guariti 748. Si contano altre 4 vittime, tutte relative ai giorni precedenti, che portano il totale dei morti per Coronavirus in Sicilia a 7.218. Questo il dettaglio nelle province: Catania 186, Messina 105, Trapani 85, Palermo 81, Siracusa 74, Agrigento 65, Caltanissetta 47, Ragusa 18, Enna 14.

Complessivamente in Italia sono 16.806 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 15.085. Sono invece 72 le vittime in un giorno; 208.871 gli attualmente positivi, 9.088 in più nelle ultime 24 ore. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 5.060.430, i morti 134.003. I dimessi e i guariti sono invece 4.717.556, con un incremento di 7.650 rispetto a ieri.