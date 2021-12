Covid: in Sicilia oltre 2.000 nuovi casi

Sono 2.078 i nuovi casi di Covid in Sicilia, in netto aumento rispetto ai 1.410 di ieri. L’Isola è all’ottavo posto in Italia (al primo c’è la Lombardia con 12.913). Da record il numero dei test effettuati, 41.651, con il tasso di positività che passa dal 4 al 5%. Quindici i decessi (relativi a diversi giorni), più di 800 i guariti. Negli ospedali sono ricoverate 644 persone (+10), in terapia intensiva 76 (+3).

Questa la suddivisione dei nuovi contagiati per provincia: 432 a Catania, 410 a Palermo, 393 a Messina, 268 ad Agrigento, 176 a Caltanissetta, 131 a Siracusa, 121 a Trapani, 100 a Ragusa, 47 a Enna.

Per quanto riguarda i vaccini, sono circa 5.400 le dosi somministrate in Sicilia, dallo scorso 16 dicembre a oggi, ai bambini in fascia d’età tra i 5 e gli 11 anni su una platea di 310.396 utenti, siamo al momento all’1,73%. Le terze dosi di vaccino inoculate raggiungono quota 885.259.

Tornando ai numeri giornalieri del Covid, in tutta Italia sono 44.595 i nuovi positivi, record assoluto da quando quasi due anni fa è esplosa la pandemia. Ieri i casi erano stati 36.293. Il precedente record era stato registrato il 13 novembre del 2020, quando i casi individuati furono 40.902. Le vittime nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, sono 168 mentre il 13 novembre dell’anno scorso furono 550. Anche i dati relativi alle ospedalizzazioni sono molto più bassi quest’anno rispetto al 2020: in terapia intensiva sono 1.023 pazienti ricoverati – mentre a novembre del 2020 erano 3.230 – e nei reparti ordinari sono 8.722: il 13 novembre dell’anno scorso erano 30.914.

I tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore sono 901.450. Ieri erano stati 779.303. Il tasso di positività è al 4,9%, in lieve aumento rispetto al 4,6% di ieri.

Sono 1.023 i pazienti in terapia intensiva, 13 in più di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 93. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 8.722 , ovvero 178 in più rispetto a ieri. Sono 430.029 gli attualmente positivi, 27.300 in più rispetto a ieri. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 5.517.054 e i morti 136.245. I dimessi e i guariti sono 4.950.780 , con un incremento di 17.117 rispetto a ieri.