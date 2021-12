Catania, tangenziale chiusa di notte

CATANIA – Prosegue l’installazione delle nuove barriere spartitraffico lungo la tangenziale ovest di Catania. A partire da stanotte e fino sabato 4 dicembre, in fascia oraria notturna compresa tra le ore 22 e le ore 6 del mattino successivo, sarà chiuso al traffico il tratto di in direzione Messina compreso tra gli svincoli di Gravina e di San Gregorio, con percorso alternativo segnalato in loco.

Le limitazioni sono necessarie per consentire la sostituzione dei vecchi portali di segnaletica verticale, incompatibili con la futura configurazione stradale, presenti nel tratto compreso tra il km 3,300 e 0,000.