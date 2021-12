Catania, la notte più buia

di alberto cigalini) Stavolta proprio no. Non c’è nessuna gara da commentare. Nessuna prestazione collettiva o individuale da valutare. Nessuna prodezza, nessun errore.

Impossibile analizzare la partita casalinga con il Monopoli semplicemente perché la partita non c’è stata. Il colpo di testa di Langella che sblocca il risultato nel primo tempo, i tentativi a vuoto di Greco e Sipos, il rosso a Rosaia per doppia ammonizione nella ripresa e lo spunto di Bussaglia che nel recupero fissa il risultato sul 2-0 sono solo frammenti incongrui di una serata in cui prevale su ogni cosa il senso di straniamento che pervade il Massimino dopo la sentenza di fallimento del Calcio Catania 1946 depositata in tarda mattinata dal tribunale.

Resta la generosità di una squadra che, pur con tutti i suoi limiti, onora la maglia. E il sostegno dei tifosi che cantano sotto la pioggia il proprio amore per i colori del cuore. Schegge d’orgoglio nella notte più buia della storia rossazzurra.

CATANIA-MONOPOLI 0-2

Catania (4-4-2): Stancampiano; Calapai, Claiton (40′ st Cataldi), Monteagudo, Zanchi (27′ st Pinto); Albertini (1′ st Piccolo), Rosaia, Maldonado (1′ st Russotto), Greco; Sipos (27′ st Provenzano), Moro. In panchina: Sala, Borriello, Pino, Ercolani, Ropolo, Izco, Frisenna, Allenatore: Baldini.

Monopoli (3-5-2): Loria; Riggio, Bizzotto, Mercadante; Tazzer, Piccinni (32′ st Bussaglia), Vassallo, Langella (19′ st Novella), Guibre; Grandolfo, Starita (32′ st D’Agostino). In panchina: Guido, De Santis, Fornasier, Viteritti, Nina, Romano, Nocciolini. Allenatore: Colombo.

Arbitro: Collu di Cagliari.

Reti: 20′ pt Langella, 48′ st Bussaglia.

Note: spettatori 2.506 (1.144 abbonati, 1.362 paganti), incasso 13.137 euro. Espulso al 24′ st Rosaia per doppia ammonizione. Ammoniti Grandolfo, Maldonado, Langella, Claiton, Rosaia. Tazzer. Angoli: 5-6. Recupero: 1-3.