Catania è piena di ladri sdraiati

ACIREALE (CATANIA) – Continua in provincia di Catania la “moda” dei furti di marmitte catalitiche. La polizia di Acireale ha beccato un noto pregiudicato trentenne mentre in via Piemonte, sdraiato sotto una Toyota Yaris, era intento a staccare parte della marmitta catalitica.

L’indomani lo stesso giovane, insieme con un altro pregiudicato suo coetaneo, è stato fermato per un controllo. All’interno dell’auto c’erano un flex a batterie e parte di una marmitta catalitica, tagliata alle due estremità, riconducibile a una Toyota Yaris. A nulla sono valse le improbabili giustificazioni dei due, che affermavano di avere acquistato quel pezzo su internet; anche in questo caso i due sono stati denunciati.

Ma non è finita qui. In un’altra occasione gli agenti passando in via Verga hanno notato una utilitaria con a bordo 5 giovani, che destavano sospetti. E’ scattato il controllo e sotto il tappetino lato passeggero sono stati trovati degli involucri contenenti marijuana. Uno dei 5, un ventunenne acese, ha addebitato a se stesso il possesso dello stupefacente, escludendo la responsabilità degli altri giovani in suo compagnia.