Catania, arrivano gli abbonamenti per il ritorno

Il Catania lancia gli abbonamenti per il girone di ritorno. Dopo il buon afflusso di pubblico nel derby col Palermo, compatibilmente con l’attuale capienza del Massimino, la società ha deciso di proporre ai tifosi la possibilità di sottoscrivere le tessere solo per la seconda metà di stagione.

Questi i prezzi. Categoria intero: curva 50 euro, tribuna B 75, tribuna A 125, tribuna elite 200. Ridotto (donne, under 18 e over 65): curva 35, tribuna B 60, tribuna A 100. Non sono previste riduzioni per la tribuna elite.

Ai sottoscrittori verrà garantito il 20% di sconto per gli acquisti al Catania Point e per l’iscrizione ai corsi in piscina e in area fitness a Torre del Grifo e per l’acquisto dell’abbonamento a Eleven Sports.

“Vogliamo ringraziare pubblicamente tutti i sostenitori del Catania – spiega l’amministratore unico del club rossazzurro Sergio Santagati – per il fondamentale apporto, fin qui più volte decisivo per le sorti della società e della squadra: lo spettacolo offerto sugli spalti in occasione del derby con il Palermo, in particolare, è motivo di vanto in ambito nazionale per l’intera città di Catania. Per il nostro club, la forza della tifoseria rossazzurra, che ha sempre dato e continua generosamente a dare, è fonte di responsabilità, da una parte, e stimolo, dall’altra: sappiamo di dover ricercare costantemente soluzioni che possano rivelarsi utili al nostro “dodicesimo uomo”. Così, abbiamo pensato di lanciare la campagna abbonamenti anche per il girone di ritorno, intendendo fornire uno strumento in più e predisponendo interessanti agevolazioni”.