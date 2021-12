CATANIA – Gli agenti delle Volanti in servizio di controllo a Librino hanno fermato un veicolo con tre uomini a bordo che non si era fermato a un posto di blocco in viale Moncada. Gli occupanti della macchina sono stati identificati ed è risultato che solo il conducente era pregiudicato. Dalle verifiche effettuate, il veicolo utilizzato, pur non essendo rubato, risultava intestato a una donna. Una volta contattata l’effettiva intestataria della targa ha riferito che la sua auto si trovava parcheggiata in garage e non era certamente in uso. Alla luce di quanto accertato, è risultato chiaro che le targhe apposte sull’auto del pregiudicato erano contraffatte e quindi la vettura era verosimilmente rubata. Il mezzo è stato sequestrato. L’uomo è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e riciclaggio.