Cade palo della luce e sfiora una minicar

CATANIA – Un palo dell’illuminazione si è schiantato al suolo sfiorando una minicar e alcune auto in sosta. E’ successo intorno alle 13 in viale Raffaello Sanzio. Per fortuna il supporto metallico, che ha ceduto alla base forse corroso dagli agenti atmosferici, non ha colpito alcun passante nonostante il transito sostenuto in orario di punta. GUARDA LE FOTO

Il palo si è adagiato al centro della carreggiata, causando la paralisi del traffico. La strada è stata chiusa al transito. Sul posto sono arrivati vigili del fuoco, polizia municipale e personale della manutenzione che effettuerà una verifica sugli altri pali dell’illuminazione pubblica.