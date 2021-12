Biker disperso sui Nebrodi la notte di Natale

Si sono concluse positivamente le ricerche di un biker disperso sui Monti Nebrodi, nella zona del Bosco di Malabotta in provincia di Messina. Per tutta la notte, le squadre dei tecnici della Stazione Etna Nord del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, dei militari del SAGF del Comando Provinciale di Catania della Guardia di Finanza e dei Volontari VVF dei distaccamenti del territorio, ha battuto i sentieri della zona di ricerca, supportati in remoto dai CoR e dai TeR, i Coordinatori e i Tecnici di Ricerca del CNSAS.

Intorno alle 7 di questa mattina, una seconda squadra della Stazione Etna Sud del SASS ha raggiunto il teatro d’intervento e continuato le ricerche, fino al ritrovamento del biker da parte dei Vigili del Fuoco. Il malcapitato è stato infine affidato ai sanitari del 118 ed ospedalizzato tramite Elisoccorso, proveniente da Messina.