A Catania altri 16 vigili

CATANIA – Domani a Catania nel comando della polizia municipale di piazza Spedini saranno presentati i sedici nuovi agenti reclutati per un biennio, grazie a uno specifico finanziamento nazionale, scorrendo la graduatoria del concorso dello scorso anno indetto per soli titoli e in modalità digitale.

I rinforzi alla polizia locale, che già da oggi frequentano uno specifico corso di formazione, vanno ad aggiungersi ai trenta agenti selezionati e in servizio da un anno, a cui, grazie allo stesso contributo statale, per altri due anni è stato rinnovato l’incarico in scadenza.