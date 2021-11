Una voragine in via Trieste

“Vorrei segnalare le gravi condizioni in cui versa il marciapiede di via Trieste: in particolare di recente è affiorata una vera e propria voragine a pochi passi dall’ingresso dell’attività di ristorazione del sottoscritto”. E’ Marcello Santocchini, attraverso l’avvocato Giuseppe Lipera, a denunciare il dissesto al centro di Catania.

“Trattandosi di una via molto affollata – prosegue -, soprattutto nelle ore diurne, questa è una grave e seria minaccia per la pubblica incolumità”.

Inviate le vostre segnalazioni a [email protected] o tramite il nostro account ufficiale su Facebook