Sicilia: l’incidenza del Covid scende

Sono 655 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, 35 in meno rispetto a ieri. L’Isola è al settimo posto in Italia (al primo c’è la Lombardia con 2.302). Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati circa 28.700 test, con il tasso di positività che scende dal 2,6 al 2,2%. Cinque i decessi (che si riferiscono a diversi giorni), 444 i guariti. Sul fronte ospedaliero sono adesso 376 i ricoverati, 8 in meno rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 41, esattamente come ieri.

Questo il dettaglio dei nuovi contagiati in base alle province: 206 a Catania, 129 a Messina, 69 a Palermo, 62 a Ragusa, 60 a Siracusa, 46 a Trapani, 37 a Caltanissetta, 33 ad Agrigento, 13 a Enna.

In tutta Italia sono 13.764 i nuovi positivi, ieri erano stati 12.448 . Sono 71 vittime in un giorno (ieri 85). Effettuati 649.998 test (ieri 562.505), il tasso di positività è al 2,1%, in lieve calo rispetto al 2,2% di ieri.

Sono 588 i pazienti in terapia intensiva, 15 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 57. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.689, ovvero 60 in più rispetto a ieri. Per quanto riguarda gli attuali positivi sono 166.598 (7.281 in più nelle ultime 24 ore). Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 4.968.341, i morti 133.486. I dimessi e i guariti sono 4.668.257, con un incremento di 6.404 rispetto a ieri.