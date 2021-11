SANT’AGATA DI MILITELLO – Centoventotto pappagalli, tra cui una cinquantina appartenenti a specie protette, detenuti in condizioni precarie in circa 80 gabbie sono stati sequestrati in un deposito di Sant’Agata di Militello (Messina) dai militari del Nucleo Carabinieri Cites di Catania e dai colleghi del Distaccamento di Fontanarossa nell’ambito delle verifiche sulla detenzione e commercio di specie protette. L’allevatore è stato denunciato alla Procura di Patti per maltrattamento animali e detenzione di specie in assenza della documentazione Cites. I volatili sono stati affidati al Parco d’Orleans di Palermo.