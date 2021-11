SAN GIUSEPPE JATO (PALERMO) – “Il circolo Acli di San Giuseppe Jato è stato intitolato a Pio La Torre che ha speso tutta la sua vita a favore del mondo del lavoro, della pace, della democrazia e del socialismo e per tale impegno assassinato dalla mafia al servizio di oscuri disegni politici eversivi”, non nasconde la soddisfazione il presidente del Centro studi Pio la Torre, Vito lo Monaco, alla cerimonia di inaugurazione della sede al centro della cittadina. Presenti i dirigenti provinciali e comunali delle Acli, Nino Tranchina e Giovanni Turdo, è stato ricordato lo speciale legame storico di La Torre con la realtà sociale del territorio della Valle dello Jato: dalle lotte per la riforma agraria all’applicazione delle leggi sul riparto dei prodotti, dalla ricostruzione del Belìce dopo il terremoto del 1968 alle lotte per la pace contro l’installazione a Comiso dei missili a testata nucleare Cruise.