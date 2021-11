Rubano la collana a Fontanarossa

CATANIA – Ennesimo furto sventato dalla polizia di frontiera in servizio presso l’aeroporto di Catania. Due passeggeri in partenza dallo scalo etneo sono stati rintracciati e denunciati. Lo scorso 12 novembre una viaggiatrice, sottoponendosi ai controlli di sicurezza, ha dimenticato la propria collana in argento all’interno della vaschetta utilizzata; una volta raggiunta la sala imbarchi si è accorta di non essere più in possesso della collana.

Visionando le registrazioni del sistema di videosorveglianza sono stati individuati due passeggeri autori del fatto, un 48enne e un 43enne. Una volta fermati hanno addotto banali giustificazioni.