Rubano in un garage, due arrestati a Giarre

GIARRE (CATANIA) – I carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Giarre hanno arrestato un 39enne di Giarre ed un 53enne di Acireale perché ritenuti responsabili di furto aggravato in concorso. Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 15.30, erano giunte al 112 alcune richieste d’intervento da parte dei residenti di via Sant’Agostino che avvertivano l’operatore della presenza di due individui che verosimilmente, dopo essersi introdotti in un’abitazione privata, stavano rubando vari oggetti del garage annesso alla casa.

La pattuglia ha sorpreso i due malviventi che all’interno di una Fiat Multipla avevano caricato vari utensili da muratore, una saldatrice ed una grande quantità di materiali ferrosi per un peso di oltre 350 chilogrammi.

Alla vista dei militari dell’Arma, il 39enne ha tentato una fuga a piedi che però le forze dell’ordine sono riuscite a neutralizzare. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.