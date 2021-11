Prevenzione “rosa” ad Agrigento

SCIACCA – Successo di adesioni alla iniziativa lanciata dal Dipartimento di Scienze radiologiche dell’Azienda sanitaria roovinciale di Agrigento nell’ambito della campagna di sensibilizzazione per la prevenzione del tumore al seno svoltasi in una sola giornata. Ammontano a ottantacinque le mammografie eseguite su donne di età compresa tra i cinquanta ed i sessantanove anni che hanno deciso di aderire gratuitamente all’iniziativa di prevenzione e diagnosi precoce.

Trenta le prestazioni eseguite nel reparto di radiologia del presidio ospedaliero “San Giovanni di Dio” di Agrigento, altrettante al “Giovanni Paolo II” di Sciacca e venticinque presso il poliambulatorio di Canicattì.

“Le azioni messe in campo dall’Asp di Agrigento – spiega il commissario straordinario Asp, Mario Zappia – rientrano all’interno della campagna ‘Ottobre mese rosa’ indetta dall’assessorato regionale alla Salute della Regione siciliana e rappresentano un evento straordinario che si somma alle attività capillari svolte quotidianamente in provincia. La prevenzione e la tempestiva diagnosi nella lotta al cancro alla mammella rappresentano lo strumento fondamentale per ottenere il successo delle cure”.

Soddisfatto il direttore del dipartimento di radiologia, Angelo Trigona secondo il quale “è stata una bellissima giornata di prevenzione che aggiunge un tassello fondamentale alle attività di contrasto alla patologia svolte con continuità ed impegno dai nostri medici e tecnici.

Soltanto nell’ultimo anno, grazie allo screening mammografico, siamo riusciti ad individuare oltre centocinquanta tumori mammari, spesso in fase precoce, seguiti poi nella nostra breast unit. Nella sola giornata di prevenzione – aggiunge ancora Trigona – tra le donne sottoposte a mammografia ne sono state individuate alcune che, avendo reperti sospetti, saranno sottoposte ad esami di secondo livello”.