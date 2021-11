Moro, lampi d’azzurro

Seconda presenza per Luca Moro nella nazionale Under 20. Dopo aver giocato da titolare contro la Repubblica Ceca festeggiando il debutto con un gol pregevole, il centravanti del Catania è entrato al 21′ del secondo tempo nel match contro la Romania disputato a Sassuolo e valido per il Torneo 8 Nazioni.

Moro ha rilevato Vergani facendo il suo ingresso a risultato ormai acquisito (7-0, punteggio finale del match) e sfiorando la rete dopo appena due minuti: il suo sinistro ravvicinato su assist di Sekulov è stato però respinto con una prodezza dal portiere avversario Petre.

L’attaccante padovano, mossosi bene, ha servito poco più tardi un bel pallone a Di Serio, anch’egli fermato da Petre, e ha quindi cercato di nuovo la porta una manciata di minuti dopo con un destro da posizione defilata che si è perso sul fondo.

Chiusa la parentesi azzurra, Moro rientrerà a Catania per tornare a lavorare con i compagni e sarà regolarmente a disposizione dell’allenatore Baldini per la trasferta di domenica a Taranto.