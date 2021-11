Lite fra donne ucraine, poliziotti feriti

CATANIA – Intervento della polizia in via Duca degli Abruzzi a Catania per sedare una lite tra donne dell’Est. Sul posto, sollecitata da una telefonata, è arrivata una pattuglia delle “Volanti” che ha subito individuato tre cittadine ucraine, le quali stavano animatamente litigando per problemi legati alla coabitazione.

Alla vista degli operatori, intervenuti per separare le parti, le tre donne hanno opposto resistenza, provocando lesioni ai poliziotti. Il terzetto deve rispondere di lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.