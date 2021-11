La Manna direttore della Cardiologia del San Marco

Alessio La Manna è il nuovo direttore dell’Unità Operativa Complessa di Cardiologia-UTIC dell’ospedale San Marco di Catania. Classe 1973, La Manna ha svolto il ruolo di dirigente medico per quasi vent’anni presso la Cardiologia dell’ospedale Ferrarotto e successivamente del P.O. Gaspare Rodolico sotto la guida di Corrado Tamburino. Vanta un curriculum che include oltre un centinaio di articoli su riviste scientifiche indicizzate, la stesura di diversi manuali di interventistica cardiovascolare come editore e autore e un periodo di formazione clinica e di ricerca subspecialistica in Cardiologia interventistica e Risonanza Magnetica Cardiovascolare presso il Royal Brompton Hospital – Imperial College di Londra. E’ considerato uno dei principali esperti europei nel trattamento della coronaropatia complessa e in particolare delle occlusioni coronariche croniche totali.

Tra i primi obiettivi del suo nuovo incarico l’apertura dell’Unità di Terapia Intensiva Coronarica e l’attivazione di ambulatori cardiologici specialistici presso l’ospedale San Marco. Inoltre, continuerà l’attività di cardiologo interventista presso l’Emodinamica del Centro Alte Specialità e Trapianti del P.O. G. Rodolico.