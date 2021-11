Sicilia, 12 tornado in 24 ore

Incredibile quanto successo nelle ultime 24 ore in Sicilia, flagellata ripetutamente dal maltempo in questo autunno davvero eccezionale. “In seno a una circolazione ciclonica che insiste da molti giorni sul Mediterraneo centro-occidentale si sono sviluppati nuovi violenti temporali che tra ieri e stamattina hanno ‘spazzolato’ l’Isola da Sudovest verso Nordest – spiegano gli esperti di 3bmeteo.com -. Si sono registrati così nuovi nubifragi, allagamenti, grandinate anche di grossa taglia in particolare tra Trapanese, Palermitano, Agrigentino, poi anche Ennese, Ragusano, Siracusano e Catanese. Il dato notevole riguarda il numero eccezionale di vortici tra tornado che hanno toccato terra e trombe marine, ben 10 nella giornata di ieri e altre due tra la scorsa notte e stamattina, per un totale di 12”.

“Il maltempo ha continuato a inveire per tutta la notte con ulteriori forti temporali che hanno cumulato altri 100 mm in provincia di Catania e oltre 120 mm in provincia di Ragusa a Scoglitti, a Comiso un tornado ha distrutto un rifornimento di carburante – proseguono da 3bmeteo.com -. Nella zona di Modica vaste aree rurali sono state devastate da un secondo tornado (il dodicesimo della serie) con epicentro tra Frigintini e le contrade Bosco, Serrameta, Sant’Elena che è costato la vita a una persona, un 53enne che era uscito di casa quando in contrada Serrameta Trebalate è stato investito in pieno dalla tromba d’aria. Ingenti i danni alle abitazioni private, ai pali della luce, ai muri di contenimento. Tantissime case sono rimaste senza energia elettrica e senza linea internet. Vaste grandinate sono state segnalate in provincia di Catania. Da segnalare anche la neve sull’Etna a tratti fin verso i 1.500-1.600 metri”.

“Ottobre si è rilevato un mese eccezionale per la Sicilia, ma novembre non si sta dimostrando da meno. Piogge davvero importanti in particolare sulla Sicilia sud-orientale dove si registrano i picchi e i surplus maggiori. Su Ragusano e Siracusano, ad esempio, nel solo mese di ottobre in alcune aree è piovuto di più rispetto a tutti i 12 mesi precedenti. Solamente a ottobre la stazione di Linguaglossa sull’Etna ha fatto registrare oltre 700 mm di accumulo”.

“Nei prossimi giorni l’alta pressione tenterà di riportare maggiore stabilità ma con residue piogge sul versante adriatico e al Sud, mentre la prossima settimana potremmo assistere a un nuovo generale guasto con recrudescenza del maltempo e primi freddi in arrivo al Nord”, concludono da 3bmeteo.com.