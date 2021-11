In Austria lockdown per tutti

L’Austria torna al lockdown generale. Scatterà da lunedì prossimo per fermare i contagi e l’occupazione dei posti letto nei reparti Covid. Il cancelliere Alexander Schellenberg ha annunciato che il Paese affronterà il lockdown per 20 giorni, dopo i quali il provvedimento riguarderà solo coloro che non si sono vaccinati.

Inoltre il governatore del Land Tirolo Guenther Platter ha annunciato che “dal primo febbraio scatterà l’obbligo vaccinale: solo così usciremo dal circolo vizioso”. “Nonostante mesi di impegno non siamo riusciti a convincere abbastanza gente a farsi vaccinare”, si è rammaricato il cancelliere Alexander Schallenberg. “Ci sono troppe forze politiche che ci vanno contro”, ha aggiunto parlando di un “attentato al sistema sanitario”.