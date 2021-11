Forte terremoto al largo delle Eolie

Un terremoto di magnitudo 4.3 della scala Richter è avvenuto alle 3.52 al largo delle isole Eolie, nel Tirreno Meridionale. Lo riferisce l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, precisando che il sisma è avvenuto ad una profondità di 5 chilometri.

Nessun danno è stato segnalato alle persone o alle cose. Sono in corso verifiche da parte dell’Ingv in una zona che in qiesti giorni sta facendo registrare l’eruzione dello Stromboli (flusso lavico che si riversa nella Sciara del fuoco) ed emissione di gas a Vulcano, che hanno costretto le autorità preposte di far evacuare la zona portuale per evitare rischi ai cittadini.