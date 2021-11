Coppa Italia: Curiale elimina il Palermo

Il Palermo saluta la Coppa Italia. I rosanero sono stati sconfitti per 1-0 in trasferta del Catanzaro nel match valido per gli ottavi di finale disputato al Ceravolo.

In un gara caratterizzata da un abbondante turnover in entrambe le formazioni, i rosanero si rendono pericolosi nel primo tempo con Almici, Floriano e Soleri.

Nella ripresa tocca invece ai padroni di casa insidiare la porta avversaria con un tiro dalla distanza di Ortisi, spedito in angolo da Massolo, prima del bel gol-partita dell’ex Catania Curiale, che aggancia un cross di Baraye e da posizione defilata azzecca il diagonale vincente.

L’unica occasione per il pari che la formazione di Filippi riesce a costruire arriva con una conclusione a giro del nuovo entrato Silipo con palla fuori di poco.