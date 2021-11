CINISI – Un grosso masso si è staccato dal costone roccioso di Monte Pecoraro ed è finito davanti a una villetta che si trova in via Casimiro Abbate, una lunga strada che costeggia l’autostrada Palermo-Mazara del Vallo. Stanno intervenendo Vigili del fuoco e Protezione civile. I tecnici stanno valutando se fare sgomberare la villetta e altre costruzioni che si trovano in zona. Si sta procedendo a verificare il rischio di altri crolli.