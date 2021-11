Chiuso ristorante recidivo

CATANIA – Si fanno stringenti i controlli delle forze dell’ordine nel centro storico di Catania, specie nel fine settimana per la cosiddetta “movida”.

Carabinieri e polizia municipale si sono concentrati su attività commerciali operanti nel settore della ristorazione.

Nello specifico è stato sottoposto a verifica il ristorante “Sabor Latino”, sito in piazza Carlo Alberto, più volte sottoposto a chiusura temporanea. Anche in quest’occasione, però, i militari hanno riscontrato l’assenza di autorizzazione da parte del titolare alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande tipo “A” perché in mancanza di Scia e della relativa abilitazione professionale, l’occupazione abusiva di suolo pubblico, nonché la presenza nel locale di avventori sprovvisti di dispositivi di protezione individuale.

Oltre alle sanzioni amministrative, le forze dell’ordine hanno determinato l’ulteriore sospensione dell’attività per 5 giorni.