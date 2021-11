CATANIA-VIBONESE 1-0

Primo tempo

1′ – E’ cominciata la partita

5′ – SUBITO CATANIA IN VANTAGGIO! Russini colpisce a porta vuota su un pallone crossato da Russotto e mancato da diversi giocatori

12′ – Il gol e nient’altro. Il ritmo è basso e il lampo di Russini non ha svegliato la gara

16′ – Super parata di Sala. Gran controllo di Sorrentino su un lancio lungo di Vergara, ingresso in area e diagonale: il portiere si allunga e respinge

18′ – Ancora Vibonese: Sipos perde palla, Golfo la mette al centro per Sorrentino che non ci arriva

24′ – Gamba tesa a centrocampo: ammonito Tumbarello

31′ – Punizione di Golfo dalla trequarti, il tiro-cross non trova la porta

32′ – Il Catania spreca: Sipos in area allarga sulla sinistra verso Russini, controllo a rientrare e destro debole da ottima posizione

36′ – Ancora punizione di Golfo dalla stessa zolla: stavolta Sala blocca

38′ – Brutte notizie per il Catania: Greco si è fatto male e si accascia, deve entrare Ropolo. Piove forte intanto sul Massimino

45′ – Due minuti di recupero

47′ – Punizione per la Vibonese dalla solita zona: stavolta calcia Cattaneo e il cross non è male, ma c’è un fallo in attacco. Finisce il primo tempo

Secondo tempo

1′ – Via alla ripresa. Nessuna sostituzione dopo l’intervallo.

2′ – Catania subito pericoloso: Rosaia gira sul fondo sugli sviluppi di un angolo

4′ – Ci prova Golfo su lancio di Vergara: destro debole e centrale, facile preda di Sala

Formazioni ufficiali di Catania-Vibonese