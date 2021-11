Catania, crolla tetto al Boggio Lera

CATANIA – Paura stamattina al liceo scientifico Boggio Lera di Catania. Nella sede centrale di via Vittorio Emanuele si è verificato il crollo parziale di parti di una capriata in legno con il manto di copertura in tegole e con le volte realizzate con controsoffitto in canne e gesso. Secondo quanto accertato dai vigili del fuoco di Catania, il cedimento è verosimilmente avvenuto la notte scorsa e ha interessato un’aula e una parte del corridoio dell’ultimo piano. A scopo precauzionale e fino al ripristino delle ordinarie condizioni di sicurezza e di manutenzione della copertura, è stato dichiarato temporaneamente inagibile l’intero ultimo piano dell’edificio scolastico. Tutti gli studenti sono stati evacuati intorno alle 11 a scaglioni. Non risultano feriti. GUARDA LE FOTO

Il sopralluogo dei vigili del fuoco, eseguito da una squadra e da un funzionario tecnico del comando provinciale, è stato eseguito su richiesta del dirigente scolastico, Donato Biuso. Erano presenti i tecnici dell’ufficio Patrimonio, Edilizia e Manutenzione della città metropolitana di Catania.

“Nella scuola ci sono stati lavori di ristrutturazione solo nella facciata esterna – spiega il preside Donato Biuso – mai fatti interventi sui tetti, ma un progetto di ripristino è in programma a febbraio. Inagibili 15-20 classi, ma non si andrà in Dad. Pensiamo a doppi turni o troveremo sistemazioni alternative”.