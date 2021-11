Dopo lo stop forzato causato dalla pandemia, si torna finalmente in teatro. Valerio Lundini, personaggio dell’anno, porterà in Sicilia nel mese di dicembre lo spettacolo “Il mansplaining spiegato a mia figlia”. Il presentatore e comico sarà al teatro Metropolitan di Catania giovedì 9 dicembre e al teatro Golden di Palermo venerdì 10 dicembre. Gli spettacoli inizieranno alle ore 21.

Grazie agli ascolti da record in seconda serata su Rai Due, con le irriverenti interviste di Una Pezza di Lundini, “Il mansplaining spiegato a mia figlia – tour teatrale” sarà l’occasione per Lundini di incontrare il pubblico dal vivo portando con sé il suo rinnovato linguaggio di comicità televisiva. Il conduttore porta per la prima volta sui palcoscenici dei grandi teatri italiani sketch surreali, canzoni, giochi satirici di parole ed effetti speciali multimediali.