Botteghini aperti al Massimino

Ribassati i prezzi dei biglietti, il Catania compie un altro passo nel tentativo di richiamare i tifosi allo stadio per la sfida contro il Potenza, in programma sabato pomeriggio alle 14.30.

Nelle giornate di oggi (dalle 18 alle 20) e di venerdì (dalle 9 alle 20) sarà possibile acquistare i tagliandi d’ingresso anche ai botteghini del Massimino. Per assistere al match con i lucani si pagheranno si pagheranno (inclusi i diritti di prevendita) 5 euro in curva, 10 in tribuna B, 15 in tribuna A e 30 in tribuna elite.

Tornano in presenza le conferenze stampa dell’allenatore rossazzurro Francesco Baldini nelle vigilie di campionato: venerdì l’appuntamento è fissato per le 14.30 a Torre del Grifo.

La Lega Pro, intanto, ha comunicato una variazione d’orario con riferimento a Latina-Catania, in calendario domenica 5 dicembre. La gara, inizialmente in programma alle 17.30, è stata anticipata alle 14.30.