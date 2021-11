Baristi senza mascherina, chiusi locali a Catania

CATANIA – Non conoscono soste gli accertamenti, predisposti dalla questura, per contenere la diffusione del coronavirus. Da un controllo effettuato in un bar del centro storico è emerso che il titolare effettuava la somministrazione di alimenti e bevande privo di mascherina; l’uomo è stato multato di 400 euro oltre alla sanzione accessoria della chiusura del locale per cinque giorni.

La polizia hai poi “visitato” un bar, tabacchi e sala giochi all’interno di un’area di servizio nei pressi di viale Mario Rapisardi. Il banconista è stato trovato senza mascherina e quindi multato di 400 euro.

Al titolare dell’esercizio che permetteva la somministrazione al pubblico, a mezzo di personale dipendente privo di mascherina, è stata elevata una multa di 800 euro, visto che ha permesso l’ingresso alla sala giochi ad una persona priva di Green pass; a ciò si è aggiunta la sanzione accessoria della chiusura temporanea del locale.