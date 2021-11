Baby spacciatore arrestato a San Giovanni Galermo

CATANIA – Un ragazzino di 15 anni è stato arrestato dai carabinieri per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il baby pusher è stato notato dai militari dell’Arma che stavano transitando a San Giovanni Galermo.

Nonostante le difficoltà dovute al controllo operato dalle vedette di supporto agli spacciatori, i carabinieri hanno atteso il momento propizio per bloccare il minore trovandolo in possesso di un marsupio contenente 39 dosi di marijuana, la somma di 115 euro ritenuta provento dello spaccio, ndue cellulari e l’immancabile ricetrasmittente per le “comunicazioni di servizio”.

Il 15enne è stato arrestato ed affidato al centro di prima accoglienza di via Franchetti, in attesa delle determinazioni dell’Autorità giudiziaria.