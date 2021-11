Altro che spedizioni, la commessa rubava abiti

PALERMO – A rubare i vestiti non sarebbe stato un abile ladro, ma una dipendente di un noto negozio nel centro storico di Palermo che ha portato via merce per un valore complessivo di 850 euro tra abiti ed accessori.

I carabinieri hanno arrestato una commessa addetta al servizio spedizioni. I responsabili del punto vendita della catena spagnola hanno osservato per un po’ i movimenti di alcuni lavoratori, pronti a chiamare il 112 per segnalare la prima mossa sospetta. La donna, una 37enne, è stata arrestata per furto aggravato.