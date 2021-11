Al Barbera il derby della solidarietà

Si giocherà allo stadio Barbera di Palermo, l’11 dicembre alle 14.30, il ‘PreDerby del cuore’, la partita di beneficenza per raccogliere fondi a favore delle persone colpite dal nubifragio di Catania. Alla vigilia della sfida del campionato di Serie C fra Catania e Palermo, di domenica 12 dicembre alle 14,30 al Massimino, lo stadio palermitano ospiterà una partita-spettacolo fra artisti, ex calciatori di Palermo e Catania che si distribuiranno fra le due squadre. Sulla panchina della rappresentativa palermitana siederà l’attore Tony Sperandeo, su quella catanese il conduttore tv Salvo La Rosa.

A ideare la manifestazione l’inviato delle Iene, Ismaele La Vardera, e il musicista Roy Paci. Ad aprire la partita sarà il cantante Nek. In campo andranno Ficarra e Picone, Roberto Lipari e Sergio Friscia, Stefania Petyx, Sasà Salvaggio, Lello Analfino, i Sansoni, Corrado Fortuna, Matranga e Minafò e i 4 gusti di Sicilia Cabaret, Toti e Totino, Totó Schillaci, Mario Incudine, Luigi Mastroianni, Stefano Piazza, Massimo Minutella e Gli Shakalab. Fra le vecchie glorie hanno già confermato la propria presenza Eugenio Corini, Stefano Sorrentino, Cristian Zaccardo, Andrea Barzagli, Simone Barone, Christian Terlizzi, Marco Biagianti, Davide Baiocco, Giuseppe Mascara e Nicola Le Grottaglie.

I biglietti saranno in vendita dal pomeriggio di lunedì 22 novembre sul circuito Vivaticket nell’intero territorio nazionale. Le curve costeranno 5 euro, in via di definizione i prezzi per gli altri settori. Il ricavato sarà destinato al ripristino e restyling dello storico mercato della Pescheria di Catania, una delle zone più colpite dagli allagamenti. La consegna del maxiassegno con la cifra dell’importo raccolto avverrà nel prepartita del derby di campionato Catania-Palermo che si disputerà l’indomani al Massimino.