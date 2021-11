A Catania c’è aria di Natale

Mercatini natalizi aperti, luminarie accese nella via Etnea e nelle altre vie dello shopping, con il tradizionale albero colorato di rosso e azzurro, alto 12,5 metri in piazza Università, donato al Comune dallo sponsor Glo brand di Bat Italia. Una simbolica cerimonia di avvio, ieri sera, delle manifestazioni e delle iniziative natalizie da parte del sindaco Salvo Pogliese, anche quest’anno nel giorno del Black Friday, per la terza volta consecutiva, alla presenza del magnifico rettore dell’Università Francesco Priolo, animata da un concerto di canzoni gospel dal vivo, un coro a 28 voci, offerto dallo stesso sponsor privato Glo.

“Un evento augurale, tra i primi in Sicilia – ha detto il sindaco Pogliese, presenti anche gli assessori Ludovico Balsamo, Michele Cristaldi e il capo di gabinetto Giuseppe Ferraro – in una via Etnea straordinariamente bella, animata senza incidere sulle tasche dei cittadini, grazie alla collaborazione tra pubblico e privato e ai prelievi dalla tassa di soggiorno, con tanti eventi nell’arco di un mese promossi dal Comune e dalle altre istituzioni. Un segno di ripresa e sostegno per le attività commerciali che saranno anche favoriti da una serie di iniziative per la mobilità, a cominciare dalla Metro aperta fino a mezzanotte nei giorni festivi e nei fine settimana già dal prossimo 8 dicembre e fino al 6 gennaio. Ma anche parcheggi a durata breve nel centro storico per favorire la rotazione della clientela e il biglietto integrato Fce-Amts per l’utilizzo gratis dei parcheggi scambiatori”.