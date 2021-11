A Bolzano e in Friuli incidenza record

La provincia autonoma di Bolzano e il Friuli Venezia Giulia registrano questa settimana i valori massimi di incidenza di casi Covid: il valore è pari a 406 per 100 mila abitanti a Bolzano e a 289,3 in Friuli.

Registrano inoltre i valori più alti per l’occupazione delle terapie intensive e dei reparti di area medica: il Friuli ha un tasso di occupazione del 13,1% per le intensive (sopra la soglia massima del 10%) e del 14,8% per l’area medica (vicino alla soglia massima del 15%). Bolzano registra rispettivamente un tasso dell’11,3% per le intensive e del 14,2% per l’area medica.

Questa settimana tutte le regioni e province autonome sono classificate a rischio moderato, una sola regione – il Friuli Venezia Giulia – è ad alta probabilità di progressione a rischio alto.