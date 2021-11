17 novembre, giornata mondiale del prematuro

Sono più di 30.000 i bambini che ogni anno nascono prematuri In Italia. La Giornata mondiale della prematurità, il 17 novembre, è l’occasione per ricordare l’importanza delle terapie immediate per questi piccolissimi combattenti e del sostegno ai loro genitori. La manifestazione globale, celebrata in più di 60 nazioni, dal 2011 ha come obiettivo quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della prematurità e della malattia nei neonati, per dare voce alle famiglie dei piccoli pazienti. Si definiscono prematuri i bambini che vengono al mondo prima della 37esima settimana di età gestazionale.

Vale la pena ricordare che la prematurità ha avuto un’impennata con la pandemia, con il 19.7% di nascite pretermine, come è emerso dal Registro nazionale Covid-19 istituito dalla Società Italiana di Neonatologia (dati al 27 luglio 2020). In Sicilia i reparti di Neonatologia e i loro ospedali celebrano anche quest’anno la Giornata mondiale del prematuro con una serie di eventi che porranno l’attenzione di tutti sulle problematiche del neonato prematuro e delle famiglie. Per l’occasione, per tutta la settimana rimarranno illuminate di viola, colore del prematuro, molte facciate di nosocomi e monumenti cittadini.