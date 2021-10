Tamponi, farmacie pronte a “uno sforzo eccezionale”

Dopo che le Regioni, anche se non con un fronte compatto, ieri hanno denunciato il rischio caos per le aziende con l’applicazione del green pass, sul fronte tamponi le farmacie italiane “sono pronte – dice il presidente di Federfarma, Marco Cossolo – a uno sforzo eccezionale per aumentare l’offerta”.

Per avere il lasciapassare verde bisogna farne ogni due giorni se si tratta del rapido, ogni tre se si sceglie il molecolare. La questione riguarda una platea di oltre 5 milioni di lavoratori. “Effettueremo decine di migliaia di test in più – continua Cossolo -. Come dal primo giorno della pandemia le farmacie italiane non faranno mancare il loro costante e crescente impegno per garantire i servizi (vaccinazioni e tamponi) indispensabili per battere definitamente il Covid”.