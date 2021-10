Sospesa vice questore catanese no green pass

E’ stata sospesa la vicequestore Alessandra Schilirò, la poliziotta catanese che aveva parlato dal palco della manifestazione dei no green pass a San Giovanni a Roma. Il provvedimento di sospensione le è stato notificato oggi. La poliziotta ha fatto anche sapere di essersi dimessa al sindacato Cosap, del quale recentemente era stata nominata dirigente.

Il provvedimento cautelare è stato emesso dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza – Schillirò è una funzionaria in servizio alla Criminalpol – poiché la vicequestore, dopo la partecipazione alla manifestazione di San Giovanni, ha continuato a criticare pubblicamente la scelta del governo sul green pass. La misura applicata nei confronti della vicequestore prevede anche la sospensione dello stipendio mentre continuerà a percepire l’assegno alimentare.

Sui propri canali social, inoltre, Schilirò ha oggi postato alcune affermazioni forti sugli scontri a Roma di sabato scorso: “Come cittadina e come sindacalista, chiedo l’immediata punizione dei poliziotti che hanno picchiato i manifestanti senza alcuna provocazione!”.

“L’ho scritto molte volte. La violenza è inammissibile da qualsiasi parte provenga – sottolinea -. All’inizio, per buona fede, sono stata ingannata, ma poi ho visto alcuni filmati dove si evince un riprovevole comportamento di alcuni poliziotti! È buffo come io sia perseguita e quasi arsa sul rogo per aver manifestato pubblicamente e libera dal servizio il mio pensiero, invece, passa sotto silenzio chi picchia un cittadino. Come mai nessun giornale o televisione mainstream ha trasmesso quelle scene? Viva la libertà!”.