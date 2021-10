Sicilia: scende il tasso di positività, Catania sempre prima per nuovi casi

Sono 283 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia. Ieri erano 469, inclusi però 116 che si riferivano a mesi precedenti. L’Isola è al terzo posto (al primo c’è il Veneto con 350, al secondo la Lombardia con 284). Effettuati 17.122 test, con il tasso di positività che scende dal 3.1 all’1,6%. I decessi sono 9, i guariti 507. Negli ospedali sono ricoverate 390 persone (-15), delle quali 42 in terapia intensiva (+2).

Questa la suddivisione dei nuovi contagiati per provincia: 120 a Catania, 55 a Palermo, 38 a Siracusa, 20 a Ragusa, 14 ad Agrigento, 13 a Caltanissetta, 9 a Trapani, 8 a Enna, 6 a Messina.

In tutta Italia sono 2.748 i nuovi positivi. Ieri erano 3.023. Sono 46 le vittime in un giorno, in aumento rispetto alle 30 di ieri. Effettuati 344.969 test (ieri 271.566), il tasso di positività è all’0,8%, in calo rispetto all’1,1% di ieri.