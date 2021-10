Sicilia: la zona bianca slitta ancora

Slitta la zona bianca per la Sicilia, che dovrà aspettare almeno il prossimo week end per il cambio di colore. “La norma prevede che ci siano 14 giorni dove i parametri siano al di sotto di quelli previsti per la zona gialla. Non appena questo tempo trascorrerà, si muterà la situazione”, ha spiegato il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro.

La cabina di regia ministeriale dell’Istituto superiore di sanità ha constatato come gli indicatori ospedalieri siano sotto le soglie critiche, ma occorrono due settimane complete per confermare il dato. Il passaggio di colore, quindi, slitta. La Regione siciliana ha chiesto informalmente al ministero di anticipare di qualche giorno l’allentamento delle restrizioni per salvare il prossimo weekend: l’ordinanza del ministro Speranza, attesa per venerdì, potrebbe entrare in vigore dal giorno seguente.