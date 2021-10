Sicilia, il Covid sembra sparire

Sono 245 (ieri 285) i nuovi casi di Covid in Sicilia a fronte di 15.005 test tra tamponi rapidi e molecolari somministrati nelle ultime 24 ore. L’incidenza nell’Isola scende al 1,6% (ieri all’1,8%).

Attualmente sono ricoverati in terapia intensiva 45 pazienti (-4) con 2 nuovi ingressi giornalieri, sono 370 i ricoverati con sintomi. Nel report giornaliero compaiono altre 9 vittime relative ai giorni precedenti (2 il 06/10/21, 4 il 05/10/21, 1 il 04/10/21, 1 il 20/09/21 e il 14/09/21) che portano il totale dei decessi per Coronavirus in Sicilia a 6.877.

Questo il dettaglio nelle singole province: Catania 78, Palermo 54, Siracusa 37, Trapani 20, Caltanissetta 15, Ragusa 14, Enna 12, Agrigento 9 e Messina 6.

Complessivamente in Italia sono 2.938 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore (ieri 3.235). Sono invece 41 le vittime in un giorno, in calo rispetto alle 39 di ieri. Gli attualmente positivi sono 87.173, con un calo di 1.074 nelle ultime 24 ore. Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.692.274, i morti 131.198. I dimessi e i guariti sono invece 4.473.903, con un incremento di 3.966 rispetto a ieri.

E ancora 297.356 i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore (ieri 301.773). Il tasso di positività è allo è quasi all’1% (precisamente 0,99%), un dato stabile rispetto all’1,1%% di ieri. Infine sono 403 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 12 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute sono 24 (stesso numero di ieri). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.824, rispetto a ieri 48 in meno.