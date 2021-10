Si aggrappa a guard rail, catena umana per salvarla

Una donna che aveva lasciato la propria auto in mezzo alla strada trasformata in un fiume dal nubifragio che si è abbattuto a Catania è stata soccorsa e messa in salvo dai carabinieri del nucleo Radiomobile del comando provinciale.

E’ accaduto a vicino a un centro commerciale della città. La donna aveva lasciato la vettura che era rimasta in panne e per evitare di essere travolta dall’auto si era aggrappata al guard rail di una strada che delimita un canale. Militari dell’Arma l’hanno raggiunta formando una catena umana e portata al sicuro.