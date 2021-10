Saturimetro per il reparto di Rianimazione

SIRACUSA – Un saturimetro di ultima generazione è stato donato alla Unità operativa Anestesia e Rianimazione dell’ospedale Umberto I da Alessandra e Gabriella La Rocca, in memoria del padre Mimmo, morto dopo trenta giorni di ricovero. Presenti alla cerimonia il direttore del reparto Francesco Oliveri assieme al personale medico ed infermieristico.

“Il nostro papà Mimmo La Rocca è deceduto il 16 marzo 2021. Per noi e la nostra famiglia è stato un dolore immenso – scrivono le figlie Alessandra e Gabriella in una lettera di accompagnamento”. Le donne sottolineano di avere preferito “anziché cercare colpevoli o mancanze, abbiamo pensato, promuovere una raccolta fondi con il doppio scopo di dare un ruolo ad amici e parenti che ci erano vicini e lasciare un segno tangibile in quel reparto difficile che ha accompagnato papà per trenta giorni”.

Parole di elogio nei confronti del reparto “gestito da donne e uomini che, pur bardati per ore come astronauti, riescono ad “accompagnare” i loro pazienti in un percorso tanto doloroso. Donne e uomini che hanno trovato il tempo e le parole giuste per quella telefonata giornaliera tanto attesa”.